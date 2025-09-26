dalivali.bg
Орбан към Тръмп: Отказът от руска енергия ще постави унгарската икономика „на колене“

По думите на унгарския премиер подобно действие ще е „катастрофа“ за страната

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:19 ч. 26.09.2025 г.

Унгария ще продължи да се снабдява с изкопаеми горива от Русия въпреки позицията на американския президент Доналд Тръмп. Това е заявил унгарският премиер Виктор Орбан пред държавния глава на САЩ, цитиран от АП.

Орбан допълва, че е информирал „своя съюзник Тръмп“, че отказът от руската енергия би бил „катастрофа“ за унгарската икономика. „Казах на американския президент, че ако Унгария бъде отрязана от руския петрол и природен газ, веднага - в рамките на минута, икономическите показатели ще спаднат с 4%. Това означава, че унгарската икономика ще бъде на колене“, заяви той в ефира на унгарското национално радио.

Унгария е една от малкото европейски държави, които продължават да купуват руски петрол и газ след началото на войната в Украйна, пише БТА. По-рано този месец Тръмп призова всички страни от НАТО, включително Унгария, да спрат вноса на руски енергоносители, твърдейки, че това би ускорило края на войната.

Тръмп се срещна с Ердоган и поиска Турция да спре да купува руски газ

Будапеща обаче твърди, че географските и инфраструктурните ограничения правят преминаването към западни доставчици почти невъзможно. Чехия, която е в същия географски регион и също е без излаз на море, успя да прекрати изцяло вноса на руски петрол. Словакия, която граничи с Унгария, продължава да разчита на него, отбелязва АП.

Въпреки натиска от ЕС и от администрацията на Тръмп, Орбан подчерта, че Унгария и Съединените щати „са суверенни държави“. „Няма нужда едната страна да приема аргументите на другата. Америка има свои интереси, Унгария - също“, каза премиерът.

След критиките на Тръмп към Европа за руския газ: България обяви край на доставките от Русия до 3 г.

