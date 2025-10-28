"Американският президент Доналд Тръмп допусна грешка с налагането на санкции срещу Русия. Аз ще разговарям с него по време на посещението ми във Вашингтон, за да бъдат отменени тези санкции".

Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан пред италианското издание "Република".

„Европейският съюз нищо не означава. Доналд Тръмп греши за Владимир Путин, ще се обърна към него, за да го убедя да отмени санкциите срещу Русия“, подчерта Орбан по време на посещението си в Италия и Ватикана.

На въпроса какво ще обсъди с италианския премиер Джорджа Мелони, Орбан отговори, че темата на разговора ще бъде бъдещето на европейската икономика, защото Европа може да направи малко по отношение на войната в Украйна.

Снимка: Ройтерс

„Оставихме възможността да разрешим войната на американците и руснаците. За съжаление, ние нямаме никаква роля. Европа е напълно извън играта“, каза Орбан.

Унгарският премиер съобщи, че скоро ще посети Вашингтон и че голяма част от разговора с американския президент Доналд Тръмп ще се фокусира върху това как да се изгради енергийна система, която да обслужва устойчиво унгарската икономика.

Той заяви, че Унгария „търси начин“ да заобиколи санкциите на САЩ, наложени на руските петролни компании, отбелязвайки, че поради силната си зависимост от руската енергия, прилагането на санкции представлява сериозна заплаха за енергийната сигурност и икономиката на страната.

