Стрелба по бившия президент и бъдещ кандидат на Републиканците в Съединените щати Доналд Тръмп. Това се е случило по време на предизборен митинг в Пенсилвания.

От ФБР определиха нападението като опит за убийство, заподозреният е елиминиран от властите.

20 снимки Снимка: Getty Images / Reuters

Тръмп беше ескортиран към кола от агенти на „Сикрет сървис“ и полицаи. На кадри се вижда как той размахва юмрук във въздуха докато влиза в автомобила. Куршумът е минал на милиметри от главата на Доналд Тръмп и го е уцелил в ухото.

Всичко това се случва преди конвенцията на Републиканците в Съединените щати. На нея партията трябва да утвърди номинацията на Тръмп за втори мандат като президент.

