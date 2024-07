Заснети в неделя кадри от дрон показват мястото, където според ФБР е бил извършен опитът за убийство на кандидата за президент на Републиканската партия Доналд Тръмп.

Той провеждаше предизборен митинг в Бътлър, Пенсилвания, когато проехтяха изстрели, които улучиха дясното му ухо и оставиха лицето му в кръв. От кампанията му съобщиха, че той се чувства добре, пише Ройтерс.

На кадрите се виждат и автомобили на правоохранителните органи, събрани в Бетел Парк, около къщата на Томас Матю Крукс, заподозрян за стрелбата.

Представители на ФБР заявиха, че той е действал сам. Все още не е ясен мотивът му. Не е имал признаци за проблеми с психичното здраве, нито е открит заплашителен език в профилите на заподозрения в социалните мрежи.

Колко далеч е бил от Доналд Тръмп?

Един от свидетелите разказва пред Би Би Си, че е видял мъж, за когото се предполага, че е Крукс, с пушка на покрива на сграда, преди Тръмп да бъде застрелян.

Видеоматериал, получен от TMZ, показва момента, в който е започнала стрелбата.

CONFIRMED



Many who tried to assassinate President Trump was shot and killed on a roof just outside the rally venue.



This video shows the dead body of the shooter. #projectmatilda pic.twitter.com/8FlD0yvD0x