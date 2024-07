„Бях прострелян с куршум, който прониза горната част на дясното ми ухо”, написа Доналд Тръмп в своята социална мрежа "Трут соушъл" след инцидент със стрелба на митинг в щата Пенсилвания, предаде БТА, позовавайки се на агенция "Ройтерс".

"Имаше много кръв и осъзнах какво се случва", посочва Тръмп, цитиран от "Ройтерс".

Той бе изведен бързо от сцената на митинга от агенти на Сикрет сървис.

Стрелбата се разследва като опит за убийство на бивш президент, съобщиха правоохранителните органи, цитирани от Асошиейтед прес.

Сикрет сървис съобщи, че стрелецът се е намирал на висока позиция извън периметъра на агенцията. Той е бил убит от агенти на службата.

