„Мислите ми са с жертвите и техните близки. Стоим до тях и до всички жители на Магдебург. Благодаря на служби за спешна помощ в тези трудни за тях часове.“

Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen.



Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.