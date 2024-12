По първоначална информация е убит най-малко един човек, а между 60 и 80 души са пострадали.

Според информация в социалните мрежи жертвите са много повече от една, а става въпрос за 11 души.

BREAKING:



Dozens and dozens of bodies on the ground after an Islamist car-ramming terror attack against a Christmas market in Magdeburg, Germany tonight.



Children can be heard crying for their parents.



At least 11 killed and 60+ wounded according to initial reports. pic.twitter.com/Jy1Oyi1mI1