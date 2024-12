Заподозреният живее в Германия от 2006 г. и има разрешение за постоянно пребиваване в страната. Смята се, че е действал сам, засега не се издирват други хора.

Автомобилът е преминал поне 400 метра през коледния базар, след като мъжът е преминал през бариерите за сигурност. Появиха се и кадри от момента, в който се врязва сред хората.

Канцлерът на Германия Олаф Шолц изрази съболезнования в социалната мрежа X и се очаква днес да пристигне в Магдебург.

Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen.



Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.