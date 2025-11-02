На тъмно и студено. Около 60 000 души в Украйна са без ток след руските удари срещу Запорожка област снощи.

Според украинската армия Москва е засилила атаките по електропреносната мрежа заради наближаващата зима.

При руски удари в Днепропетровск и Одеса загинаха 6 души, сред тях - две деца.

В същото време Украйна изстреля над 200 дрона срещу военни, стратегически и енергийни обекти на Русия.

Поразен е нефтен терминал на Роснефт на източния бряг на Черно море. Множество дронове са нанесли щети по инфраструктурата на пристанището.

Ударен е танкер и още един плавателен съд, които са се намирали там.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK