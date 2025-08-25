Заместник-губернаторът на руска област, граничеща с Украйна, е задържан като част от наказателно дело, свързано с присвояване на 1 милиард рубли (12,4 милиона долара), предназначени за отбранителни укрепления, предава Ройтерс.

Офисът на заместник-губернатора на Курска област Владимир Базаров, който преди това е работил като заместник-губернатор в съседната Белгородска област, е бил претърсен.

Задържането на Базаров беше потвърдено от губернатора на Курска област Александър Хинштейн, който заяви, че случаят е свързан с работата му в Белгородска област.

Той не даде допълнителни коментари. Ройтерс не успя да се свърже с Базаров или с неговия адвокат.

Откакто украинските войски си пробиха път през границата и влязоха в Курска област миналата година при най-голямото военно нахлуване в Русия след Втората световна война, редица руски служители бяха разследвани за корупция.

През юли президентът Владимир Путин уволни Роман Старовойт, бивш губернатор на Курска област, като министър на транспорта и поиска от заместника на Старовойт да го замени. По-късно Старовойт беше открит намерен мъртъв в колата си с огнестрелна рана, а разследващите твърдят, че случаят е самоубийство.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK