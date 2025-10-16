Обвиниха състезател в изнасилване на медицинската сестра на Михаел Шумахер в дома му

Австралийският състезател Джоуи Моусън е обвинен за предполагаемо сексуално нападение над медицинската сестра на Михаел Шумахер. Това е станало по време на престоя му в дома на легендата от Формула 1.

29-годишният Моусън е изнасилил два пъти жената в безсъзнание след коктейл в имението в Гланд, Швейцария, през 2019 г., твърдят прокурорите.

Моусън отрича обвинението, твърдейки, че връзката им е била близка и по взаимно съгласие – и че преди това са се целували в нощен клуб в Женева.

Моусън някога е бил изгряваща звезда в света на състезанията, който е мечтал за Формула 1, преди формата му да се влоши и да се завърне в Австралия.

Той е бил близък приятел и съперник на сина на Михаел Шумахер, Мик, и се състезаваше срещу други бъдещи състезателни икони като Ландо Норис и Джордж Ръсел.

За тази седмица беше насрочен съдебен процес и прокуратурата на окръг Ла Кот изготви обвинителен акт от една страница и половина.

Прокуратурата го обвинява в изнасилване на една от медицинските сестри на Шумахер, докато тя е била в безсъзнание след нощ с коктейли с водка.

В него се посочва, че тя е била болногледачка на живо за Михаел Шумахер, за когото се смята, че се нуждае от денонощни грижи след трагичния си инцидент със ски.