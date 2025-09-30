dalivali.bg
София
„Обърна се и го ухапа по главата“: Морски биолог е нападнат от акула край бреговете на Коста Рика

Пътуването до болницата е отнело 36 часа

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:35 ч. 30.09.2025 г.

Морски биолог е сериозно ранен, след като беше нападнат от акула по време на научна работа край тихоокеанското крайбрежие на Коста Рика, съобщиха властите в понеделник, пише CBS news.

В Австралия разработват костюми, устойчиви на ухапвания от акули

Пострадалият е на 48 години и е транспортиран по спешност до болница в столицата Сан Хосе, след като бе спасен от екип на пожарната служба на страната.

Инцидентът се е случил в събота край остров Кокос, на около 550 км от сушата. Пътуването до болницата е продължило над 36 часа. Въпреки тежките наранявания по главата, лицето и ръцете, състоянието на учения е стабилно, уточняват властите.

„Той маркираше вид акула за целите на научно наблюдение, когато един от хищниците се обърна и го захапа,“ разказа д-р Луис Фернандес от пожарната служба.

„Беше около 4 метра дълга, с изключително мощна захапка — обърна се и го ухапа директно по главата.“

Акула нападна дете, докато се гмурка с шнорхел

Маурисио Ойос е ръководил научна експедиция в рамките на инициативата One Ocean Worldwide Coalition — съвместна програма с участието на организации като Fins Attached, For the Oceans Foundation, Reserva Tortuga и Rob Stewart Sharkwater Foundation.

„Подобни инциденти са изключително редки,“ заяви Алекс Антониу, изпълнителен директор на Fins Attached, в публикация в социалните мрежи.

Остров Кокос е национален парк на Коста Рика и обект на световното наследство на ЮНЕСКО от 1997 г. Известен е с голямото си биологично разнообразие, особено с голямата популация на акули.

През 2017 г. американска туристка загина в близост до острова, след като беше нападната от женска тигрова акула, а нейният водолазен гид беше тежко ранен. Властите тогава обявиха, че това е първият по рода си смъртен случай в района на националния парк.

Според Министерството на околната среда и енергетиката на Коста Рика, във водите около остров Кокос живеят около 14 вида акули, включително китови, чукоглави и тигрови акули, което прави мястото популярна дестинация за гмуркачи от цял свят.

