Земетресение с магнитуд 7.5 по скалата на Рихтер е станало в Тихия океан близо до Камчатка, Русия. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на 1634 км североизточно от Комсомолск на Амур, на 129 км източно-североизточно от Петропавловск-Камчатски, на дълбочина от 32 км.

Местните власти и руските сеизмологични служби в момента анализират ситуацията. Засега няма данни за жертви и сериозни разрушения, но поради силата на труса се извършват проверки по инфраструктурата и сградите.

Според експерти земетресенията в района на Камчатка не са необичайни, тъй като полуостровът се намира в т.нар. „Огнен пръстен на Тихия океан“ – зона с активна сеизмична и вулканична дейност.

