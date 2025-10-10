Ново земетресение с магнитуд 6,9 е усетено в същия южен район на Филипините като предишния трус, регистриран тази сутрин, който беше с магнитуд 7,4, съобщиха филипински сеизмолози, цитирани от Асошиейтед прес.
Ръководителят на Филипинския институт по сеизмология и вулканология Тересито Баколкол каза, че земетресението тази нощ местно време е разлюляло град Манай в провинция Давао ориентал и е било предизвикано от сеизмично движение в същата земетръсна област - Филипинската падина, на дълбочина от 10 км.
Gempa #viral di Philipina#philipines #gempafilipina #viral #fypシviral #reelsviralシ #NewsUpdate #beritaterkini #jawara88#UPDATETODAY pic.twitter.com/rpvLIgncrD— MariaKim (@maria_kim62155) October 10, 2025
Сеизмолозите за момента не са установили дали става въпрос за отделно земетресение или за вторичен трус след предишното земетресение, причинило смъртта на петима души.
Kondisi Pasca #gempafilipina terjadi#viral #Trending #Twitter #philipines #Gempa #NewsUpdate #beritaViral #updates pic.twitter.com/8PrxIag4td— MariaKim (@maria_kim62155) October 10, 2025
На 30 септември Филипините бяха ударени от трус с магнитуд 6,9, който взе близо 70 жертви.
omgggg stay safe people in philipines.. O_O https://t.co/3SwX4QadBC— JJaeyumi00s #ToTheMoon #ᴅᴇᴀʀxᴄᴏᴍɪɴɢ ꜱᴏᴏɴ (@JJaeyumixx) October 10, 2025
