Ново земетресение с магнитуд 6,9 е усетено в същия южен район на Филипините като предишния трус, регистриран тази сутрин, който беше с магнитуд 7,4, съобщиха филипински сеизмолози, цитирани от Асошиейтед прес.

Ръководителят на Филипинския институт по сеизмология и вулканология Тересито Баколкол каза, че земетресението тази нощ местно време е разлюляло град Манай в провинция Давао ориентал и е било предизвикано от сеизмично движение в същата земетръсна област - Филипинската падина, на дълбочина от 10 км.

Ново силно земетресение на Филипините от 7,4 по Рихтер

Сеизмолозите за момента не са установили дали става въпрос за отделно земетресение или за вторичен трус след предишното земетресение, причинило смъртта на петима души.

Трусът от 6,9 на Филипините взе най-малко 69 жертви (СНИМКИ и ВИДЕО)

На 30 септември Филипините бяха ударени от трус с магнитуд 6,9, който взе близо 70 жертви.

