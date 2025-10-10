Нов силен трус удари Филипините, сочат данните на Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

Земетресение с магнитуд 7,4 е разтърсило остров Минданао.

Трусът е регистриран на около 20 километра от град Манай в региона Минданао в 9:43 ч. сутринта (04:43 българско време).

Има и вторични трусове. Все още не се съобщава за щети и пострадали.

От Тихоокеанския център за предупреждение за цунами в Хонолулу алармираха, че е възможно опасни вълни цунами да застрашат крайбрежната ивица в радиус от 300 км от епицентъра на земетресението.

От центъра допълват, че на филипинските брегове в близост до епицентъра са възможни вълни с височина до 3 метра над нормалните приливи.

На 30 септември Филипините бяха ударени от трус с магнитуд 6,9, който взе близо 70 жертви.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK