Вашингтон е разрешил конкретни случаи, в които Украйна може да нанася удари с голям обсег на територията на Русия, заяви специалният пратеник на САЩ в Украйна Кийт Келог в интервю за Fox News, съобщи Kyiv Independent.

„Отговорът е да - използвайте способността да нанасяте удари в дълбочина. Няма такова нещо като убежища“, отговори Келог, когато беше попитан дали позицията на американския президент Доналд Тръмп е, че Украйна може да нанася удари с голям обсег.

Докато Украйна разработва свои собствени ракети с голям обсег и дронове, Киев продължава да разчита на оръжия, предоставени от съюзниците си, за да провежда такива удари, които често изискват разрешение от страната, доставяща ракетите.

Окончателното решение дали Украйна може да провежда удари с голям обсег в Русия се взема от Тръмп за всеки отделен случай, отбеляза Келог.

Според информациите президентът Володимир Зеленски е помолил Тръмп да предостави на Киев крилати ракети с голям обсег Tomahawk по време на среща в кулоарите на Общото събрание на ООН миналата седмица.

„САЩ разглеждат възможността да предоставят на Киев ракети Tomahawk, тъй като Москва продължава да отказва двустранни и тристранни мирни преговори, посредничени от Тръмп“, потвърди американският вицепрезидент Джей Ди Ванс на 28 септември.

По-важно е от всякога да се внимава да не се допусне „грешка“ при сблъсък с Москва, каза той, добавяйки, че „това е глобален проблем и трябва да реагираме съответно“.

Келог отбеляза, че Москва не постига целите си във войната срещу Украйна, тъй като Русия продължава да натиска по фронтовата линия с малък напредък и големи загуби.

„Русия не печели тази война. Ако печелеше, щеше да е в Киев, Одеса, щеше да е отвъд река Днепър“, каза специалният пратеник на САЩ в Украйна.

Позицията на Тръмп бележи промяна в сравнение с по-рано през годината. Американският лидер преди това критикуваше украинските удари по инфраструктурата на руска територия.

През последните седмици Тръмп все по-често критикува руския президент Владимир Путин, тъй като САЩ не успяват да посредничат за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK