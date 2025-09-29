Вашингтон е разрешил конкретни случаи, в които Украйна може да нанася удари с голям обсег на територията на Русия, заяви специалният пратеник на САЩ в Украйна Кийт Келог в интервю за Fox News, съобщи Kyiv Independent. 

„Отговорът е да - използвайте способността да нанасяте удари в дълбочина. Няма такова нещо като убежища“, отговори Келог, когато беше попитан дали позицията на американския президент Доналд Тръмп е, че Украйна може да нанася удари с голям обсег.

Докато Украйна разработва свои собствени ракети с голям обсег и дронове, Киев продължава да разчита на оръжия, предоставени от съюзниците си, за да провежда такива удари, които често изискват разрешение от страната, доставяща ракетите.

 

 

 

Ванс: САЩ обмислят доставка на ракети

 

Окончателното решение дали Украйна може да провежда удари с голям обсег в Русия се взема от Тръмп за всеки отделен случай, отбеляза Келог.

 

Според информациите президентът Володимир Зеленски е помолил Тръмп да предостави на Киев крилати ракети с голям обсег Tomahawk по време на среща в кулоарите на Общото събрание на ООН миналата седмица.

 

„САЩ разглеждат възможността да предоставят на Киев ракети Tomahawk, тъй като Москва продължава да отказва двустранни и тристранни мирни преговори, посредничени от Тръмп“, потвърди американският вицепрезидент Джей Ди Ванс на 28 септември.

По-важно е от всякога да се внимава да не се допусне „грешка“ при сблъсък с Москва, каза той, добавяйки, че „това е глобален проблем и трябва да реагираме съответно“.

Дмитрий Медведев предупреди Европа за опасност от ядрена война с Русия

Келог отбеляза, че Москва не постига целите си във войната срещу Украйна, тъй като Русия продължава да натиска по фронтовата линия с малък напредък и големи загуби.

„Русия не печели тази война. Ако печелеше, щеше да е в Киев, Одеса, щеше да е отвъд река Днепър“, каза специалният пратеник на САЩ в Украйна.

Позицията на Тръмп бележи промяна в сравнение с по-рано през годината. Американският лидер преди това критикуваше украинските удари по инфраструктурата на руска територия.

През последните седмици Тръмп все по-често критикува руския президент Владимир Путин, тъй като САЩ не успяват да посредничат за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK