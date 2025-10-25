Президентът на Венецуела Николас Мадуро обвини САЩ във "фабрикуване на нова война", след като Вашингтон нареди най-големият военен кораб в света да бъде изпратен в Карибите.

Самолетоносачът "Джералд Форд", който може да носи до 90 самолета, и ескортиращите го военни кораби от неговата група ще бъдат разположени в зоната на отговорност на Южното командване на САЩ, съобщи говорител на Пентагона, цитиран от Ройтерс.

С този ход Вашингтон значително увеличава присъствието си в Латинска Америка, включително числеността на войските и съдовете на военноморските сили в региона.

От началото на септември американските военни са нанесли 10 удара срещу кораби в района, за които подозират, че пренасят наркотици. При атаките бяха убити около 40 души.

Въпреки че Пентагонът не предоставя много подробности, се предполага, че някои от убитите са венецуелци.

Президентът на Венецуела Николас Мадуро многократно е твърдял че САЩ искат да го свалят от власт. През август Вашингтон удвои наградата за информация, която да доведе до ареста на Мадуро, до 50 милиона долара, обвинявайки го във връзки с наркокартелите.

Мадуро отрича обвиненията, но САЩ не го признават за легитимен лидер на Венецуела и го обвиняват в изборни измами.

В обръщението си Мадуро обвини САЩ, че се стремят към "нова безкрайна война". Разполагането на самолетоносача ще осигури ресурсите за извършване на удари и срещу цели на сушата.

По-рано Си Ен Ен съобщи, че Тръмп обмисля атаки срещу съоръжения за кокаин и маршрути за трафик на наркотици във Венецуела, но все още не е взел окончателно решение.

