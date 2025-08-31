На седмичното заседание на кабинета премиерът Бенямин Нетаняху потвърди, че вчера Израел е нанесъл удар срещу говорителя на "Хамас" Абу Обейда, но все още не е ясно дали той е убит, съобщи Times of Israel.

„Шин Бет и израелските въоръжени сили нанесоха удар срещу говорителя на "Хамас", говорителя на тази убийствена и зловеща организация, Абу Обейда“, казва той.

„Все още не знаем окончателния резултат – надявам се, че той вече не е сред нас – но забелязвам, че от страна на "Хамас" няма кой да говори за това“, каза Нетаняху. „Така че, следващите часове и дни ще покажат.“

Междувременно „Хамас“ потвърди днес смъртта на един от лидерите си - Мохамед Синуар - три месеца след като израелската армия обяви, че го е ликвидирала при удар по град Хан Юнис в южната част на ивицата Газа, предаде Франс прес.

Мохамед Синуар беше ръководителят на „Хамас“ за ивицата Газа и брат на Яхия Синуар - бившият върховен лидер на движението, определян като „основният архитект“ на безпрецедентната атака срещу Израел на 7 октомври 2023 г., станала повод за войната в Газа.

Самият Яхия Синуар беше убит при обстрел от израелски войници в Южна Газа през октомври 2024 г.

Мохамед Синуар беше „елиминиран“ на 13 май 2025 г., „докато се криеше в подземен команден и контролен център“, съобщи днес израелската армия.

