Френският парламент окончателно прие исторически промени в Наказателния кодекс, с които липсата на съгласие вече се включва в правната дефиниция на изнасилване и сексуално насилие.

Досега законът определяше изнасилването като „всяка форма на сексуално проникване, извършена чрез насилие, заплаха, принуда или изненада“.

След промяната всички сексуални действия без изрично, свободно и информирано съгласие ще се считат за изнасилване.

Промените бяха приети след години дебати и подновен обществен натиск след случая „Жизел Пелико“, който остави трайна травма не само в предела на френските граници, но и в световната преса.

През миналата година 50 мъже бяха признати за виновни, че са изнасилили жената, докато е била дрогирана и в безсъзнание от съпруга си Доминик. Защитата на някои от обвиняемите твърдеше, че не могат да бъдат признати за виновни, защото не са знаели, че тя не е в състояние да даде съгласие.

Новият закон прави подобни аргументи невалидни, като уточнява, че мълчанието или липсата на реакция не означават съгласие.

Авторките на поправката - депутатите Мари-Шарлот Гарен и Вероник Риотон, определиха гласуването като „историческа победа“ и „огромна крачка напред в борбата със сексуалното насилие“.

Френският Сенат прие закона с 327 гласа „за“ и 15 „въздържали се“, а Националното събрание го ратифицира окончателно.

Подобни законодателни промени вече са в сила в Швеция, Германия и Испания.

У нас Наказателният кодекс все още определя изнасилването като акт, извършен чрез сила, заплаха или привеждане на жертвата в безпомощно състояние.

Липсата на съгласие не е самостоятелен елемент от престъплението, а жертвата трябва да докаже, че е била принудена - вербално или физически.

Така, българското законодателство все още изисква проявата на сила, отправянето на заплаха или наличието на безпомощно състояние на жертвата, докато само липсата на „явно съгласие“ не е достатъчна сама по себе си.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK