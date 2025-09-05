Американски адвокат на име Марк С. Зукърбърг, който не е създателят на Фейсбук, макар че носи същото име, заведе съдебен иск срещу социалната мрежа, след като неговият акаунт е бил многократно блокиран с обяснението, че „имитира известна личност“.

Според Марк С. Зукърбърг, акаунтът му е бил деактивиран пет пъти през последните осем години, което му е коствало хиляди долари загуби в бизнеса. Адвокатът практикува право от 38 години – още когато Марк Е. Зукърбърг, създателят на Фейсбук, е бил дете.

В съдебния иск, внесен в Marion Superior Court в Индиана, се посочва, че компанията Meta е нарушила договора, защото е премахнала неправилно реклами за 11 000 долара, които адвокатът е платил.

„Все едно да купиш билборд на магистралата, платиш за него и после някой да сложи огромно одеяло върху него, така че да не виждаш какво си платил“, коментира той пред WTHR-TV.

Марк С. Зукърбърг е споделил с медиите, че Фейсбук многократно го е обвинявал, че не използва „истинското си име“, въпреки че е предоставил лична карта, кредитни карти и множество снимки, за да докаже идентичността си.

„Аз съм Марк Стивън. Той е Марк Елиът“, уточнява адвокатът.

Акаунтът му е бил блокиран през май, а възстановен едва след подаването на съдебния иск.

От Meta заявиха, че акаунтът е възстановен, след като е установено, че е бил деактивиран погрешка, и увериха, че работят по предотвратяване на подобни случаи в бъдеще.

Адвокатът, специализиращ в банкрутни дела, дори създаде уебсайт, в който следи всички обърквания около името му, включително момент, когато е бил погрешно съдебно преследван от щата Вашингтон.

„Не е смешно, когато губиш пари“, коментира Марк С. Зукърбърг пред WTHR.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK