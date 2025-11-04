В случай на руска агресия: НАТО тества бойната готовност на източния си фланг

По бреговете на река Муреш в централна Румъния, френски бронирани машини и румънски камиони се качват на моторизиран плаващ мост. Маневрите са част от мащабно военно учение, демонстриращо способността на НАТО бързо да увеличи силите си на източния фланг, при евентуална заплаха от Русия.

Учението, планирано от месеци и описано като „интеграционно упражнение“ за страните членки на НАТО, се провежда малко след като Вашингтон обяви изтеглянето на част от войските си от региона, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Румъния, която има около 650 км. граница с Украйна, придоби стратегическо значение след началото на руската инвазия през 2022 г.

В рамките на учението „Dacian Fall“, което се провежда от 20 октомври до 13 ноември, френски сили водят съвместни маневри и бойни стрелби с артилерия и танкове, заедно с войници от Белгия, Люксембург, Испания и Румъния.

От началото на пълномащабната война в Украйна, Франция е разположила близо 1500 войници в Румъния, като за целите на това учение броят им е удвоен. В случай на криза този контингент може да бъде увеличен до 5000 души.

„Трябва да демонстрираме способността си да се интегрираме в дивизия на НАТО“, заяви френският генерал Максим До Тран, командир на 7-ма бронетанкова бригада, участваща в учението.

Той подчерта, че учението, което се провежда в различни части на Румъния, следва „реалните планове за отбрана на НАТО“ и има за цел да покаже стратегическата солидарност на алианса.

Докато френски военни инженери прецизно сглобяват моторизиран понтонен мост на брега на река Муреш, само на 200 метра по-нататък румънски инженери изграждат собствен понтон. След това двата екипа си разменят ролите.

„В Европа има водни прегради на всеки 20–30 км. Пресичането им е сложна умение, което донякъде беше изгубено“, обясни полковник Жером Пари, командир на френския инженерно-технически контингент.