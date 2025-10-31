Представители на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп са информирали съюзниците, че намаляването на американското военно присъствие в Румъния е само първи етап, като ще последва и съкращения в България, Унгария и Словакия от средата на декември, съобщава в. „Киев пост“, който информира за изтеглянето на американски войници от Румъния.

Според специализираното издание „Старс енд страйпс“, цитирано от румънския новинарски сайт Нюз.ро, ще бъдат изтеглени около 3000 военни от Румъния, България, Унгария и Словакия, пише БТА.

Администрацията на Тръмп отново изпитва трансатлантическото търпение, като дискретно предупреждава няколко европейски столици за предстоящия си план да намали американските войски в Източна Европа следващия месец – ход, който вече предизвиква критики в американския Конгрес и повдига нови въпроси относно дългосрочния ангажимент на Вашингтон към Източния фланг на НАТО, коментира „Киев пост“, цитиран от румънската телевизия Диджи 24.

С нарастването на възмущението от планираното изтегляне на американска ротационна бригада от Румъния, няколко източника са съобщили на вестник „Киев пост“, че тази промяна е само първата стъпка.

Длъжностни лица от администрацията са заявили пред съюзниците, че съкращенията в Румъния са само първата фаза, а по-нататъшни съкращения в България, Унгария и Словакия ще последват още в средата на декември – график, който повдига въпроси сред дипломатите от НАТО, които са загрижени за това какво означава това решение за способностите за възпиране на най-уязвимата граница на алианса.

Двама западни служители, запознати с дискусиите между САЩ и европейските им партньори, заявиха, че Пентагонът обмисля умерено намаляване на силите, отчасти защото европейските сухопътни войски сега се считат за по-добре подготвени в сравнение с предишни години, което прави ограниченото преразпределение на американското присъствие „подходящо“.

Длъжностните лица, които говориха при условие за анонимност, заявиха, че на съюзниците е било съобщено да очакват „вероятност“ от по-нататъшни корекции през следващата година, тъй като настоящите ротационни разполагания приключват.

В дипломатически документ на САЩ планираните съкращения в Румъния, България, Унгария и Словакия са описани като „незначителни“, пише "Киев пост".

За да успокоят загрижените съюзници, представители на администрацията подчертаха, че броят на американските войски в Полша и балтийските държави – най-силните позиции на алианса на Източния му фланг, ще остане непроменен.

Те подчертаха „стабилния характер“ на разходите за отбрана в тези страни и тясното им сътрудничество с американските сили, като подчертаха, че ангажиментът на Вашингтон към НАТО остава непоколебим.

Съобщенията за намаляване на американското военно присъствие (след първоначалната новина за Румъния) предизвикаха критики в Конгреса, както от страна на демократите, така и от републиканците, като и от двете партии предупреждават, че тази стъпка рискува да окуражи Москва и да подкопае единството на алианса.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK