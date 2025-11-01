Няколко дрона бяха забелязани над белгийската военна база "Клайне Брьохел", която се ползва от НАТО, предаде ДПА.

"Системата за прехващане работи. В момента текат разследвания", написа белгийският министър на отбраната Тео Франкен в Х.

Той каза, че следващата седмица ще се срещне с полицията, за да анализират заплахата и да предприемат необходимите мерки и да намерят и арестуват операторите на дроновете.

Военната база в Клайне Брьохел в региона Фландрия беше част от годишното военно учение на НАТО през октомври за отбрана на територията на алианса с ядрени оръжия, като в него участваха около 2000 военни.

Според непотвърдена информация тази въздушна база е едно от местата в Европа, където се съхраняват американски ядрени оръжия, отбелязва ДПА.

