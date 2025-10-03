Десетина дрона са били забелязани през изминалата нощ над военна база в Белгия, съобщиха местни медии.

Базата се намира на източната граница с Германия и там се извършват учебни стрелби.

Министерството на отбраната на Белгия е уточнило, че е предприело проверка, пише БТА.

Допълва се, че дроновете са били забелязани от местните власти и от германската полиция. Базата е с обща площ от 20 квадратни километра.

В някои от медийните информации се посочва, че дроновете са били засечени по случайност, докато в базата изпробват средства за откриване на летящи обекти.

Твърди се, че посоката на движение на дроновете е била от Белгия към Германия.

