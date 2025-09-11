Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун е затвърдил статута на дъщеря си Ким Чу-е като приемник на най-висшия пост в страната. Това съобщават пред „Ройтерс“ депутати от Южна Корея, като се позоваха на разузнаване в Сеул.

Официалната ѝ номинация за негов приемник е станала при посещението на върховния севернокорейски ръководител в Китай за военния парад в Пекин по случай 80-ата годишнина от победата над Япония във Втората световна война, уточнява агенцията. Тогава Ким Чен-ун беше придружаван от дъщеря си.

Чу-е е останала в сградата на посолството на КНДР в Китай и не е имала публични появи, но това, че е била с баща си при това пътуване, е "достатъчно да бъде наречена" приемник на ръководителя на режима, заяви членът на комисията по разузнаването към южнокорейския парламент И Сон-гуѝон.

„По всичко личи, че статутът на Ким Че-у като вероятен приемник на поста на баща си е затвърден, като ѝ се дава възможност да натрупа международен опит, но без да се показва“, отбеляза депутатът от разузнавателната комисия Пак Сон-уон, цитиран от БТА.

Освен това севернокорейски представители са били забелязани да заличават всички следи след визитата на Ким и дъщеря му в Китай, за да не остане някъде ДНК от двамата. В заличаването е влизало и отнасянето на боклука от стаите им със специален самолет, пише в доклад на южнокорейското разузнаване, представен пред парламентаристите.

Ким Чен-ун е върховен ръководител на Северна Корея от 2011 г. Заема поста от баща си Ким Чен Ир. Според южнокорейските разузнавателни служби, Ким Чен-ун има три деца, родени приблизително през 2010, 2013 и 2017, но само за Ким Чу-е се знае публично.

