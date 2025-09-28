Първата кампания в Пакистан за ваксиниране на момичета срещу рак на маточната шийка беше помрачена от дезинформация, която предизвика страхове и съпротива. Родители затваряха вратите си пред здравни работници, а някои училища дори спряха работа заради фалшиви твърдения, че ваксината причинява безплодие.

Кампанията имаше за цел да обхване 11 милиона момичета, но до приключването ѝ на 27 септември бяха поставени само около половината от планираните дози, предаде АФП.

От години в Пакистан циркулира конспиративна теория, че ваксините, произведени на Запад, се използват за ограничаване на мюсюлманското население. Допълнително, фалшиви твърдения, че ваксината нарушава хормоналния баланс на момичетата и ги „насърчава към сексуална активност“, се разпространяват в социалните мрежи — в страна, където сексът преди брака е строго табу.

„Някои хора отказаха, затвориха портите си пред нас, а други дори скриха информация за възрастта на дъщерите си“, споделя ваксинаторката Амбрийн Зехра, която обикаляше по домовете в квартал на Карачи.

Учителка от предградие на Равалпинди разказва, че нито едно дете в нейното училище не е било ваксинирано, тъй като родителите не са дали съгласие. Подобно било положението и в други селски училища. Частни училища дори затваряли временно, за да попречат на здравните работници да влязат.

„Още първия ден достигнахме 29% от целта. Не беше добре, но беше поносимо“, казва Сайеда Рашида Батул, здравен директор на Исламабад, която стартира кампанията като лично ваксинира дъщеря си.

Но вечерта започва разпространение на фалшив видеоклип, показващ страдащи ученички – всъщност кадри от протест с използван сълзотворен газ преди години. Клипът бил представен като „доказателство“ за странични ефекти от ваксината.

Популярен лидер от религиозна партия, Рашид Мехмуд Сумро, заяви на митинг в Карачи:

„В действителност, нашите дъщери се правят безплодни.“

В 95% от случаите ракът на маточната шийка се причинява от продължителна инфекция с HPV – вирус, който се предава при сексуален контакт и който почти всеки човек придобива в хода на живота си.

Ваксината срещу HPV, одобрена от СЗО, е безопасна и ефективна и вече спасява животи в над 150 държави.

В Пакистан обаче около две трети от диагностицираните жени умират, според УНИЦЕФ – основно поради липса на осведоменост, културни табута и слабо развито здравеопазване.

Някои жени смятат ваксината за ненужна или дори опасна:

„Мъжът ми не позволява“, казва 30-годишната Мариам Биби от Карачи. „Говори се, че ваксината прави децата безплодни. Това е начин да се контролира населението.“

„Всички видове рак са ужасни. Но защо казваме на момичетата да се ваксинират, вместо да учим момчетата да бъдат верни?“, казва 42-годишната домакиня Хумна Салим от Лахор.

Пакистан е една от последните две страни в света с ендемичен полиомиелит, заедно с Афганистан. Въпреки че през 2023 г. страната не е отчела случаи на болестта, през 2025 г. вече има 27 нови случая – също заради съпротива към ваксинации.

В отговор на масовата дезинформация около HPV ваксината, министърът на здравеопазването Сайед Мустафа Камал взе смело решение – да ваксинира дъщеря си пред телевизионните камери.

„В 30-годишната си политическа кариера никога не съм показвал семейството си публично. Но както моята дъщеря ми е скъпа, така и дъщерите на тази нация са ми скъпи. Затова я доведох пред медиите.“, каза той.

