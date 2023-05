НАСА обедини усилията си с Rocket Lab, за да изстреля успешно първия от двата спътника за наблюдение на циклони. За това съобщава агенция Ройтерс.

Предишните опити за изстрелване на спътника бяха отложени поради лошите метеорологични условия. Малко след 13:00 ч. местно време, ракетата излетя от стартовата си площадка в Махия, Нова Зеландия.

Сателитът е първият в съзвездието от спътници, които ще измерват формирането и развитието на тропически циклони и урагани. Съзвездието TROPICS (Time-Resolved Observations of Precipitation Structure and Storm Intensity with a Constellation of Smallsats) ще се състои от четири спътника в ниска земна орбита.

Около 33 минути след излитането си, ракетата разгърна сателита TROPICS - с размерите на кутия за обувки, в ниска околоземна орбита, т.е. на около 550 километра над земята.

Rocket Lab ще проведе изстрелване на още два допълнителни спътника, въпреки че датата на изстрелване все още не е публикувана.