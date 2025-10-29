Тялото на 12-годишно дете е открито под отломките на рухналата жилищна сграда край Истанбул, съобщи заместник-министърът на вътрешните работи на Турция Мехмет Акташ, цитиран от турската телевизия НТВ (NTV) и БТА.

Намерено е в рамките на спасителна операция по издирване на 5-членното семейство, което е обитавало сградата.

7-етажната сграда, намираща се в град Гебзе в северозападния турски окръг Коджаели, се срути тази сутрин при все още неизяснени обстоятелства.

Валията на окръг Коджаели Илхами Акташ съобщи, че според сведенията, с които разполагат, през нощта в сградата е имало едно семейство – майка, баща и три деца, които са били затрупани под развалините. Към момента спасителите са установили контакт с един от членовете на фамилията и се опитват да достигнат до него.

Gebze'de 6 katlı daha 12 yıllık bir bina çökmüş.



Aslında çökmemiş yan yatmış.



Fotoğrafta eczane duvarları yok acaba yetersiz miydi ?



Geçmiş olsun

pic.twitter.com/18qQ77j2rS — (@LastCamposfb) October 29, 2025

Затрупаното семейство – 44-годишен мъж, 37-годишна жена и децата им на 12, 14 и 18 години, е живеело под наем в сградата.

По думите на валията на Коджаели девет сгради в близост до рухналата постройка са евакуирани превантивно, а към момента в спасителната операция на място участват общо 375 души.

Инцидентът е станал в квартал Гебзе, на около 50 километра източно от Истанбул.

2012 yılında yapılmış bu binanın iskanı var.

Peki ya sonraki yıllarda imar affından yararlandı mı?



Bugün o binanın enkazının altında can verenlerin üzerinde sadece beton değil, ihmalin ağırlığı var.



Denetimsizliğin, göz yummanın ve affedilen hataların enkazı olabilir.#Gebze pic.twitter.com/4iZAYsbADN — Emir Mousavi (@emir_mousavi) October 29, 2025

Причината за срутването на сградата все още не е ясна. Съседи са обявили пред CNN Türk, че в непосредствена близост се строи линия на метрото. Проверява се дали причина са строителните работи или земетресението с магнитуд 6,1, което удари западната турска провинция Балъкесир в понеделник вечерта.

Инцидентът напомня на много турци за срутването на хотел през февруари 2023 г., когато „Гранд Исиас“ в Адияман се срути след опустошително земетресение в Турция. 72-ма души загинаха под хотела, а десетки хиляди бяха жертвите в цяла Турция.

Проверка на властите показа, че причината е масово неспазване на стандартите за безопасност при строителство.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK