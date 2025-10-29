Една от най-смъртоносните полицейски операции в бразилската история отне десетки животи в Рио де Жанейро, а борят на жертвите продължава да расте.

Към момента най-малко 132-ма души, включително четирима полицейски служители, са убити по време на мащабна акция срещу наркотрафика.

Телата на убитите се виждат по улиците на Рио, предават световните агенции, които предоставят и кадри на гротескната гледка. Кадрите не са налични на нашия сайт от етични съображения.

Em 6 de maio 2025 os EUA pediram ao governo brasileiro para classificar o PCC e CV como grupos terroristas. Mas o pedido foi negado, pois segundo a legislação do Brasil, essa definição exige uma motivação política, religiosa ou ideológica.



Полицейската операция се провежда дни преди Рио да бъде домакин на световни събития, свързани с климатичната конференция на ООН, известна като COP30, включително срещата C40, посветена на борбата с климатичните промени, и наградата Earthshot Prize на британския принц Уилям.

Местната власт обяви, че операцията е най-голямата досега, насочена срещу бандата Comando Vermelho, която контролира търговията с наркотици в няколко фавели – бедни и гъсто населени селища, разположени по хълмистия терен на брега на океана.

Президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва, който кацна в Бразилия късно във вторник след пътуване до Малайзия, все още не е коментирал случващото се. Министърът на правосъдието заяви във вторник, че правителството не е получило никакво искане за подкрепа от властите.

Няколко граждански организации разкритикуваха големия брой жертви на смъртоносната акция. Службата на ООН за правата на човека заяви, че това се вписва в тенденцията на изключително смъртоносни последствия от полицейските акции в маргинализираните общности в Бразилия.

„Напомняме на властите за техните задължения съгласно международното право в областта на правата на човека и призоваваме за бързи и ефективни разследвания“, се казва в изявление.

