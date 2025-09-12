Осъдиха на над 27 г. затвор бившия президент на Бразилия за опит за държавен преврат

Осъдиха бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро на 27 години и 3 месеца лишаване от свобода само часове след като беше признат за виновен за организиране на преврат, с който да остане на власт след загубата на изборите през 2022 г.

Решението е силен удар срещу един от най-видните популистки лидери от крайната десница в света.

Така 70-годишният Болсонаро стана първият бивш президент в историята на страната, осъден за атака срещу демокрацията. Това предизвика неодобрение от страна на администрацията на бившия американски президент Доналд Тръмп.

„Това наказателно дело е почти среща между миналото, настоящето и бъдещето на Бразилия“, заяви съдия Кармен Лусия преди да гласува за осъждането на Болсонаро, като се позова на история, белязана от военни преврати и опити за сваляне на демокрацията.

Съдията добави, че има обширни доказателства, че Болсонаро е действал „с цел да ерозира демокрацията и институциите“.

Болсонаро е бивш капитан от армията, който никога не е криел възхищението си от военната диктатура в Бразилия (1964–1985). Той вече беше поставен под домашен арест. Неговата присъда следва редица осъждания на други лидери от крайната десница през тази година, включително френската Марин Льо Пен и филипинския Родриго Дутерте.

Снимка: Reuters

Решението вероятно ще разгневи близкия съюзник на Болсонаро, американския президент Доналд Тръмп, който нарече делото „лов на вещици“ и в отговор въведе мита срещу Бразилия, санкции срещу съдията, председателстващ делото, и отмени визите на повечето съдии от Върховния съд.

След осъждането Тръмп отново похвали Болсонаро, наричайки присъдата „ужасно нещо“.

„Смятам, че това е много лошо за Бразилия“, добави той.

Снимка: Reuters

Американският държавен секретар Марко Рубио написа в платформата X, че съдът е „несправедливо решил“ и че САЩ ще реагират съответно на „този лов на вещици“. Бразилското външно министерство отговори, че коментарът на Рубио представлява заплаха и „напада бразилската власт, игнорирайки фактите и убедителните доказателства в делото“. Министерството увери, че демокрацията в Бразилия няма да бъде заплашвана.

Президентът Луис Инасио Лула да Силва също заяви, че не се страхува от нови санкции от САЩ, в интервю за местния телевизионен канал Band, няколко часа преди присъдата срещу Болсонаро да бъде потвърдена.

Адвокатите на Болсонаро заявиха, че ще обжалват решението на съда.

