Най-богатият човек на африканския континент -  Алико Данготе, обяви, че най-голямата рафинерия в Африка, намираща се в Нигерия, ще удвои капацитета си до 1,4 милиона барела на ден в рамките на три години, за да се превърне в „най-голямата рафинерия в света“, предаде Франс прес.

„В момента удвояваме барелите -  от 650 000 на 1,4 милиона“, заяви Данготе, собственикът на рафинерията, по време на пресконференция в Лагос. „Това ще я превърне в най-голямата рафинерия“ в света, изпреварвайки индийската рафинерия в Джамнагар, добави нигерийският бизнесмен. 

Преди откриването на частната рафинерия „Данготе“ миналата година Нигерия трябваше да внася почти цялото си гориво, въпреки че е най-големият производител на петрол в Африка.

След години на небрежност и лошо управление на държавните рафинерии, Данготе предизвика трусове сред дългогодишните участници на петролния пазар, белязан от корупция, и понижи цените на бензина за потребителите.

„Тази експанзия отразява нашата увереност в бъдещето на Нигерия, вярата ни в потенциала на Африка и ангажимента ни да изградим енергийна независимост на нашия континент“, добави Данготе.

