95% гласувалите на референдум във Венецуела подкрепиха присъединяването на територията Есекибо, която е част от Гвиана, предава Ройтерс.

Някои политически анализатори определиха референдума като демонстрация на сила от страна на Мадуро и тест за подкрепа за неговото правителство преди планираните през 2024 г. президентски избори.

Във Венецуела има 20 милиона имащи право на глас, а според изборната комисия над 10 милиона са гласували.

Спорният регион е от 160 квадратни километра гъста джунгла. Венецуела изрази претенциите си над територията през последните години, след като бяха открити находища на петрол. Спорна е и морската граница между Венецуела и Гвиана.

Гласуването на референдума в неделя предизвика безпокойство в Гвиана, а правителството призова гражданите да запазят спокойствие.

Venezuela has voted to incorporate disputed territory in neighboring Guyana. pic.twitter.com/jU96cHbaBj