Посетителите на 5-звездния Sheraton Grand Mirage Resort в Порт Дъглас, Североизточна Австралия, преживяха необичайна изненада през уикенда, когато крокодил реши да си вземе освежаваща баня в хотелския басейн — само на метри от почиващите, пише АФП.

Видео, публикувано в социалните мрежи, показва как хищникът спокойно лежи на дъното на басейна, докато туристите около него се излежават на шезлонгите и се наслаждават на слънцето.

A baby crocodile has been snapped chilling out at the bottom of a pool at a luxury resort in Far North Queensland.



The video posted to TikTok shows the unexpected visitor making itself at home in the lagoon-style pool at the Sheraton Mirage in Port Douglas on Saturday afternoon.… pic.twitter.com/Pn3EpzcYgr — 10 News Queensland (@10NewsQLD) October 19, 2025

Управителят на хотела съобщи, че животното е било забелязано рано сутринта в събота, след което басейнът незабавно е бил затворен и обезопасен.

По-късно същия ден служители на отдела за дива природа в щата Куинсланд са заловили неканения гост.

„В нито един момент гостите и крокодилът не са били заедно във водата“, увери управителят на хотела.

Според експерти в северните райони на Австралия обитават над 100 000 соленоводни и по-малко агресивни сладководни крокодила.

Въпреки че присъствието им не е необичайно за региона, появата на един от тях в хотелски басейн е събитие, което дори и най-опитните туристи не виждат всеки ден.

