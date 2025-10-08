57-годишна жена е изчезнала, след като крокодил я е завлякъл в река Харасрота в района на Джайпур, съобщи индийската полицията във вторник.

Инцидентът е станал в село Кантия, близо до полицейския участък Бинджарпур, когато жената, идентифицирана като Судамини Махала, се е къпела в реката.

В социалните мрежи беше публикувано видео, на което се вижда как крокодил дърпа жената в реката, пипе NDTV.

След получаване на информация за инцидента, екипи на пожарната и полицията пристигнали на мястото и започнали издирвателна операция в реката, посочват още от полицията.

