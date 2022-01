На 74 години почина легендарният певец Мийт Лоуф. Неговият албум Bat Out Of Hell е един от най-продаваните на всички времена.

Новината бе съобщена от семейството му на страницата на звездата във „Фейсбук“.

„С тъга в сърцата ви съобщаваме, че тази вечер си отиде несравнимият Мийт Лоуф, заобиколен от семейството си“, се казва в съобщението.

Мийт Лоуф е артистичният псевдоним на Майкъл Лий Ади. Той е певец, текстописец, музикален продуцент и актьор. Роден е в Далас на 27 септември 1947 г.

Известни негови хитове са I Would Do Anything for Love и Bat Out of Hell.

Кариера

Първите му изяви на сцена са като актьор в училищните постановки. Заради сериозните си габарити треньорът по американски футбол, при когото тренира в гимназията, му дава прякора „meatloaf“ (месно руло), според една от версиите на самия Майкъл Лий Ади.

В Лос Анджелис 20-годишният Майкъл сформира първата си група – Meat Loaf Soul. По време на първия им запис в студио Мийт Лоуф взима толкова високо една нота, че изгаря предпазител. Веднага са му предложени три договора за запис, които той отказва.

Първото им появяване на сцена е като подгряваща група на Them. Следват няколко смени на главния китарист, при които променят и името на групата – Popcorn Blizzard и Floating Circus. С последното име групата свири като подгряваща на концертите на The Who, The Fugs, „Студжис“, „Ем Си Файв“ и др.

Популярността на Мийт Лоуф се увеличава все повече и това му помага да се присъедини към рок мюзикъла „Коса“. Привлича вниманието на музикалната компания "Мотаун Рекърдс", която му предлага да запише албум в дует с Шон „Стоуни“ Мърфи - една от партньорките му в „Коса“. Резултатът е албумът Stoney and Meatloaf през 1971 г.

Успехът му в мюзикъла „Коса“ го води до Бродуей, но многото представления оставят музикалната му кариера на заден план. През 1972 г. заедно с приятеля си - текстописецът Джим Стайман, започват работа по нов албум – Bat Out of Hell, с който Мийт Лоуф окончателно се превръща в рок звезда.

Следват много участия във филми, сериали и театрални постановки. Записва много студийни албуми и пет албума на живо. Има зад гърба си 100 милиона продадени албума и десетки турнета.

Личен живот

През декември 1978 г. се запознава с бъдещата си жена – Лесли, която вече има дъщеря от предишния си брак – Пърл. През 1979 г. семейството се мести в Стамфорд. През 1981 г. Лесли ражда момиче – Аманда. Следват отново местения от град в град, докато не се установяват в Рединг, Кънектикът.

През 1998 г. се завръща в Калифорния, а през 2001 г. се развежда с Лесли. През 2007 г. се жени за Дебора.

Мийт Лоуф е преживявал автомобилна катастрофа, две счупвания на крака след скок от сцената и аварийно кацане с частния си самолет. Той има астма и сърдечно заболяване, както и операция за отстраняване на киста от гласните струни.

През 2018 г. пред списание „Роулинг Стоун“ Мийт Лоуф обявява, че приключва със сцената заради силни болки след хирургически интервенции за премахване на проблемите с гърба и кръста си.