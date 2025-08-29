dalivali.bg
Москва критикува Макрон за „вулгарни обиди“

Френският президент нарече руския "хищник"

Снимка: Getty Images

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:45 ч. 29.08.2025 г.

Москва критикува френския президент Еманюел Макрон за „вулгарни обиди“, след като той нарече руския лидер Владимир Путин „хищник“ и „огър“. Макрон предупреди европейските лидери да не се доверяват на Путин в интервю за LCI миналата седмица.

„За собственото си оцеляване той трябва да продължи да „се храни“… Това означава, че е хищник, огър пред нашите врати“, заяви Макрон. Изказването му последва историческата среща във Вашингтон с президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския лидер Володимир Зеленски и европейски съюзници, предаде БГНЕС. 

Макрон: Путин е „хищник, чудовище пред вратите ни, което трябва да продължи да яде, за да оцелее

Руският външен министър остро осъди думите му. „Те преминават границата не само на разумното, но и на порядъчността, превръщайки се във вулгарни обиди срещу Русия и нейния народ“, каза говорителката Мария Захарова по време на телевизионен брифинг.

Москва отдавна критикува френската подкрепа за Украйна и обвинява Париж в провокиране на конфликта. От началото на широкомащабната военна офанзива на Русия през февруари 2022 г., Франция е един от най-отявлените поддръжници на Киев, осигурявайки оръжие и финансова помощ. 

