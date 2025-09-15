Руската служба за външно разузнаване (СВР) обяви, че Европейският съюз стои зад „безредиците в Сърбия“, в които участват млади хора, и че годишнината от трагедията в Нови Сад на 1 ноември ще бъде използвана за довършване на „сръбския Майдан“.

Руската служба също така е изготвила списък с независими медии, които „вероятно участват в промиването на съзнанието на сръбската младеж“, съобщи телевизия N1, цитирана от БГНЕС.

Антиправителствени протестиращи се сблъскаха с части на жандармерията по време на демонстрация срещу нарастващата полицейска бруталност в Нови Сад в петък, 5 септември 2025 г.

„Настоящите вълнения в Сърбия, с активното участие на младежи, са в значителна степен резултат от подривната дейност на Европейския съюз и неговите държави членки. Целта на европейския либерален мейнстрийм е да доведе на власт в най-голямата балканска държава послушно ръководство, лоялно към Брюксел“, заяви СВР в съобщение, публикувано на официалния ѝ сайт днес (15 септември).

Службата допълва, че „трябва да се признае“, че евроелитите постигат много, защото, младежите се радикализират и „преминават от мирни протести към ‘революционни’ методи на борба и насилие“.

Разузнавателната агенция, отговорна за шпионската дейност извън Русия, отбелязва още, че утвърденият сценарий на „цветна революция“ в Сърбия не дава очакваните резултати, като основни причини за това посочва патриотичните чувства, влиянието на Сръбската православна църква и спомена за бомбардировките на НАТО.

„Евроелитите възнамеряват да използват годишнината от трагичните събития в Нови Сад на 1 ноември, които се превърнаха в спусък за протестните действия, за да разклатят ситуацията в своя полза. Акцентът е върху промиването на мозъците на сръбската младеж и налагането на т.нар. светло европейско бъдеще“, се казва още в изявлението от Москва.

Руската служба обвини независимите медии в „промиване на съзнанието на младежта“, като подчерта, че тяхната независимост се подсилва от европейско финансиране.

„Според получените данни, чрез неправителствени организации, свързани с Брюксел, значителна финансова подкрепа получават сръбските новинарски портали FoNet, RAM Network, Vreme, Južne vesti, Slobodna reč, Boom93, Podrinske, Freemedia, Inđija, SOinfo, FAR, Storyteller, както и неправителствената организация Link“, гласи съобщението.

Целта, както се посочва, е довършването на „сръбския Майдан“.

Посланието от Москва към сръбската общественост е, че европейските бюрократи дават фалшиви обещания за „скорошно влизане в цъфтящата европейска градина“, което според тях е „само примамка“.