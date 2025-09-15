dalivali.bg
Жертви и хаос: Украйна удари руски железопътни линии и рафинерия (ВИДЕО)

Жертви и хаос: Украйна удари руски железопътни линии и рафинерия (ВИДЕО)
Киселова увери: България да бъде първата в Европа с ядрен реактор, който е с вода под налягане

Киселова увери: България да бъде първата в Европа с ядрен реактор, който е с вода под налягане

За 200 милиона долара: Започна строителството на бална зала в Белия дом

На дъното на езеро откриха древен кораб, търсен повече от век (СНИМКИ)

Изчезването на Маделин Маккан: Заподозреният германец излиза от затвора този месец

Георг Георгиев: Няма коментари от партньорите на България в ЕС и НАТО относно посещението на Зафиров в Китай

Възможни заплахи за сигурността: ЕК следи стриктно съвместното учение на Русия и Беларус

„Полетите на къси разстояния ще бъдат ненужни“: Високоскоростно метро ще изминава 500 км за 45 минути

Британец е изгонен от Венеция и глобен с близо 450 евро за плуване в канала

Външното министерство връчи демарш на руския посланик Елеонора Митрофанова заради дроновете над Полша
Светът

Москва: Европейският съюз стои зад „безредиците в Сърбия“

Годишнината от трагедията в Нови Сад на 1 ноември ще бъде използвана за довършване на „сръбския Майдан“, според Русия

Снимка: Ройтерс
Публикувано в  15:40 ч. 15.09.2025 г.

Руската служба за външно разузнаване (СВР) обяви, че Европейският съюз стои зад „безредиците в Сърбия“, в които участват млади хора, и че годишнината от трагедията в Нови Сад на 1 ноември ще бъде използвана за довършване на „сръбския Майдан“.

Руската служба също така е изготвила списък с независими медии, които „вероятно участват в промиването на съзнанието на сръбската младеж“, съобщи телевизия N1, цитирана от БГНЕС. 

Антиправителствени протестиращи се сблъскаха с части на жандармерията по време на демонстрация срещу нарастващата полицейска бруталност в Нови Сад в петък, 5 септември 2025 г.

Вучич към ЕС след безредиците в Нови Сад: Мислите ли, че се страхувам от вас? Ни най-малко!

„Настоящите вълнения в Сърбия, с активното участие на младежи, са в значителна степен резултат от подривната дейност на Европейския съюз и неговите държави членки. Целта на европейския либерален мейнстрийм е да доведе на власт в най-голямата балканска държава послушно ръководство, лоялно към Брюксел“, заяви СВР в съобщение, публикувано на официалния ѝ сайт днес (15 септември).

Службата допълва, че „трябва да се признае“, че евроелитите постигат много, защото, младежите се радикализират и „преминават от мирни протести към ‘революционни’ методи на борба и насилие“.

Разузнавателната агенция, отговорна за шпионската дейност извън Русия, отбелязва още, че утвърденият сценарий на „цветна революция“ в Сърбия не дава очакваните резултати, като основни причини за това посочва патриотичните чувства, влиянието на Сръбската православна църква и спомена за бомбардировките на НАТО.

Сблъсъци между привърженици на Вучич и протестиращи студенти в Белград, Нови Сад и Ниш

„Евроелитите възнамеряват да използват годишнината от трагичните събития в Нови Сад на 1 ноември, които се превърнаха в спусък за протестните действия, за да разклатят ситуацията в своя полза. Акцентът е върху промиването на мозъците на сръбската младеж и налагането на т.нар. светло европейско бъдеще“, се казва още в изявлението от Москва.

Руската служба обвини независимите медии в „промиване на съзнанието на младежта“, като подчерта, че тяхната независимост се подсилва от европейско финансиране.

„Според получените данни, чрез неправителствени организации, свързани с Брюксел, значителна финансова подкрепа получават сръбските новинарски портали FoNet, RAM Network, Vreme, Južne vesti, Slobodna reč, Boom93, Podrinske, Freemedia, Inđija, SOinfo, FAR, Storyteller, както и неправителствената организация Link“, гласи съобщението.

Целта, както се посочва, е довършването на „сръбския Майдан“.

Посланието от Москва към сръбската общественост е, че европейските бюрократи дават фалшиви обещания за „скорошно влизане в цъфтящата европейска градина“, което според тях е „само примамка“.

