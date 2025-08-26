„Не му обърнах голямо внимание в началото“, разказва 49-годишният баща на две деца пред The Independent. „Беше просто родилно петно.“

Но преди пет години петното започнало да променя външния си вид – станало кадифено на допир и започнало да сълзи. Усещайки, че нещо не е наред, той посетил личния си лекар, който му изписал крем.

С напредването на пандемията от Covid-19, състоянието му се влошило и в края на 2020 г. бил насочен за биопсия. Именно тогава Джонатан започнал да подозира, че може да става дума за нещо по-сериозно.

„Когато чух думата ‘биопсия’, започнах да си правя изводи. Дълбоко в себе си се страхувах от най-лошото, но се надявах на най-доброто“, споделя той.

Лекарите му съобщили, че има мукозен меланом – форма на рак. Случаят му бил изключително рядък – според благотворителната организация Melanoma Focus, само между 150 и 250 души годишно получават такава диагноза във Великобритания.

Заболяването е и силно агресивно – само 14% от болните с мукозен меланом преживяват повече от пет години, според изследване на Melanoma Management.

Заради политиката на болницата по време на Covid-19, Джонатан бил напълно сам, когато му съобщили диагнозата. Спомня си как вървял в пълно мълчание обратно към колата, където го чакала съпругата му Ребека.

„Просто седнахме в колата. Не можех да говоря. Бяха ужасни пет минути“, разказва той пред Independent.

Току-що навършил 45 и баща на две малки деца, Джонатан споделя, че се почувствал така, сякаш животът му се е сринал изведнъж. Също така не бил сигурен колко информация да сподели с децата си – Чарли и Амелия, които тогава били съответно на пет и седем години.

Той казва: „Или потъваш в много тъмно място и се справяш сам – нещо, което съм виждал приятели да правят. Но за мен беше важно да съм открит.“

„Първоначално ми се стори страшно несправедливо, но после стигнах до момент, в който започнах да оценявам това, което имам, и да се съсредоточа върху наистина важните неща.“

През следващите пет години той преминал през операции и имунотерапия в болниците Royal Marsden и University College London Hospital. Но ракът се разпространил от първичното си огнище към лимфните възли в слабините.

През септември 2023 г. претърпял операция за премахване на тумор под белия дроб – първата от този вид във Великобритания, показана в документалния филм Super Surgeon на Channel 4.

Между операциите и леченията Джонатан се опитвал да „се върне към нормалния живот“, прекарвайки време с децата си или карайки колело. Винаги е бил много активен колоездач и е участвал в няколко благотворителни карания в подкрепа на фондацията на Рут Страус и болницата Royal Marsden.

Сега той е стартирал кампания за набиране на средства за „трансформативно“ лечение с лимфоцити, атакуващи тумора – терапия, която в момента не се предлага от NHS (националната здравна служба на Великобритания).

Но все още му е трудно да гледа напред в бъдещето – особено след като миналото лято лекарите му казали да „уреди делата си“ и го предупредили, че му остават само шест месеца живот, тъй като имунотерапията не дава резултат.

