dalivali.bg
София
сега Слънчево 23°
13 Незначителна облачност 25°
14 Незначителна облачност 27°
15 Незначителна облачност 28°
16 Незначителна облачност 28°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
България

Зов за помощ: Още средства са нужни на младия мъж с рядък рак, за да завърши лечението си

За Цало Цалов ви разказахме преди два месеца. Сега лечението му е в решаваща фаза

Каролина Занкова Каролина Занкова

Публикувано в  12:30 ч. 20.08.2025 г.

Остава последният етап от лечението на младия мъж, за когото ви разказахме преди два месеца. Цало Цалов вече месеци води битка с рядък и агресивен рак. След като благодарение на дарители започна лечение в Турция, сега са нужни още 40 000 евро, за да го завърши.

Лечението на Цало Цалов е в решаваща фаза. Към момента се повлиява много добре от терапиите.

Лечението трябва да започне час по-скоро: 80 000 евро са нужни на млад мъж в битката му с рядък рак

"Туморните маркери, които показват за болестта как се влияе, в началото като дойдохме бяха 50 000 стойност, като нормата е 6,7. В момента са 200", разказа съпругата му - Христина Цалова.

Главният тумор и болките намаляват.

"Не ни казаха с точност размер, но ни казаха, че със 70% е намалял", допълва тя.

Сумата от 40 000 евро за завършване на лечението е непосилна за тях. И двамата не работят, за да може Цало да се лекува.

Двамата не спират да вярват, че ще се приберат у дома с добри новини.

Ако имате желание и възможност да помогнете със средства, начините са:

Банка: DSK BANK
IBAN: BG19STSA93000031786163
BIC: STSABGSF
Получател: Цало Лилов Цалов Основание:

Дарение за лечение на Цало Цалов
Revolut: 0884 950675 - Христиана Цалова
Банка: Allianz Bank
IBAN: BG34BUIN95611000746472
BIC: BUINBGSF
Получател: Фондация Павел Андреев
Основание: Цало Лилов Цалов

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Доналд Тръмп след срещите: Украйна ще получи много земи. Европа е склонна да изпрати хора на терен

Доналд Тръмп след срещите: Украйна ще получи много земи. Европа е склонна да изпрати хора на терен
Обвиниха българския шофьор на камион, ударил кола, в която изгоряха трима души

Обвиниха българския шофьор на камион, ударил кола, в която изгоряха трима души
Механик разби „Ферари“ за над 400 000 долара по време на тест драйв

Механик разби „Ферари“ за над 400 000 долара по време на тест драйв
Майката на загиналото дете в Несебър: Първо се скъса единият колан, за стотни от секундата и вторият и той полетя

Майката на загиналото дете в Несебър: Първо се скъса единият колан, за стотни от секундата и вторият и той полетя
Майката на загиналото дете в Несебър пред bTV: Преди полета не получихме инструктаж

Майката на загиналото дете в Несебър пред bTV: Преди полета не получихме инструктаж

Тази сутрин
Снимка: "Нощ на ангелите": На Гребната база три дни Пловдив отново ще прави добро
"Нощ на ангелите": На Гребната база три дни Пловдив отново ще прави добро
Снимка: Нефтени петна колкото две Софии има в Черно море. До Калиакра има едно особено опасно
Нефтени петна колкото две Софии има в Черно море. До Калиакра има едно особено опасно
Снимка: Изложба в София показва мечтите на хора с психични затруднения
Изложба в София показва мечтите на хора с психични затруднения
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Снимка: Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Снимка: Гласът на Бургас и морето
Гласът на Бургас и морето
120 минути
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Снимка: Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин
Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин