Зов за помощ: Още средства са нужни на младия мъж с рядък рак, за да завърши лечението си

Остава последният етап от лечението на младия мъж, за когото ви разказахме преди два месеца. Цало Цалов вече месеци води битка с рядък и агресивен рак. След като благодарение на дарители започна лечение в Турция, сега са нужни още 40 000 евро, за да го завърши.

Лечението на Цало Цалов е в решаваща фаза. Към момента се повлиява много добре от терапиите.

"Туморните маркери, които показват за болестта как се влияе, в началото като дойдохме бяха 50 000 стойност, като нормата е 6,7. В момента са 200", разказа съпругата му - Христина Цалова.

Главният тумор и болките намаляват.

"Не ни казаха с точност размер, но ни казаха, че със 70% е намалял", допълва тя.

Сумата от 40 000 евро за завършване на лечението е непосилна за тях. И двамата не работят, за да може Цало да се лекува.

Двамата не спират да вярват, че ще се приберат у дома с добри новини.

Ако имате желание и възможност да помогнете със средства, начините са:

Банка: DSK BANK

IBAN: BG19STSA93000031786163

BIC: STSABGSF

Получател: Цало Лилов Цалов Основание:

Дарение за лечение на Цало Цалов

Revolut: 0884 950675 - Христиана Цалова

Банка: Allianz Bank

IBAN: BG34BUIN95611000746472

BIC: BUINBGSF

Получател: Фондация Павел Андреев

Основание: Цало Лилов Цалов

