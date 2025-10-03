Американското министерство на финансите обмисля да пусне в обращение монета от един долар с лика на президента Доналд Тръмп, за да отбележи 250-годишнината от независимостта на страната.

Това съобщиха официални представители, предаде АФП.

В публикация в социалните мрежи, препратена от министъра на финансите Скот Бесент, американският финансов министър Брандън Бийч сподели ранни проекти на монетата.

Снимка: Министерство на финансите на САЩ

Бийч публикува „първите чернови“ на дизайна в X.

Той заяви, че „с нетърпение очаква да сподели повече скоро, след като приключи блокирането на работата на правителството на САЩ“.

Тази стъпка идва след като през 2020 г. Конгресът прие закон, подписан от Тръмп по време на първия му мандат, който позволява на Министерството на финансите да сече монети от един долар „с дизайн, символизиращ 250-годишнината на САЩ“.

То може да сече тези монети за емитиране през едногодишен период, започващ от януари 2026 г.

Проектът на дизайна включва профила на Тръмп от едната страна, а от другата страна на монетата е изобразен президентът със стиснат юмрук и американското знаме зад него.

Над изображението на Тръмп с вдигнат юмрук са изписани думите „Борба, борба, борба“ (Fight, Fight, Fight).

След опита за покушение през юли миналата година снимките на Тръмп – с окървавено лице, стиснат юмрук и извикващ „борба, борба, борба“ – се превърнаха в емблематични кадри от неговата предизборна кампания.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK