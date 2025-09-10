Франция е регистрирала близо 400 случая на чикунгуня, придобити на местно ниво през това лято. Това е значително увеличение в сравнение с миналата година, съобщиха френските здравни власти.

Към 8 септември са регистрирани 382 случая на чикунгуня от ухапани от заразени комари хора във Франция, включително 81 само през последната седмица, в допълнение към 966 внесени случая. Страната също така е регистрирала 21 случая на местно придобита денга и 894 внесени случая, съобщи „Политико“.

Това е рязко увеличение на броя на случаите на чикунгуня от комари в страната в сравнение с миналата година, когато във Франция е бил регистриран само един такъв случай.

Чикунгуня може да предизвика грипоподобни симптоми, като висока температура, главоболие, гадене, обрив и мускулни и ставни болки. Повечето хора се възстановяват, въпреки че 30 до 40% от засегнатите развиват хроничен артрит.

Тигровите комари се разпространяват все повече в Европа, тъй като климатичните промени правят условията на околната среда по-подходящи за тяхното развитие. Това повишава риска от разпространение на векторно предавани заболявания, които преди бяха ограничени до тропиците, и сега стават ендемични на целия континент.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK