Мъж загина при катастрофа, след като е шофирал в грешна посока на магистрала между Ланкашир и Голям Манчестър.
Полицията в Ланкашир съобщи, че колата на мъжа се е сблъскала с друг автомобил в неделя вечерта.
Говорителка на полицията заяви, че служителите са получили сигнал за автомобил, движещ се в грешна посока, пише Би Би Си.
„Минути по-късно получихме сигнал за сблъсък между две коли близо до линиите на Чарнок Ричард на южното платно“, казват от полицията.
Шофьорът на едната кола – мъж на 50 години, е загинал на място. Шофьорът на другата кола и пътник в нея – мъже на около 40 години, са откарани в болница със сериозни наранявания.
Тече разследване за инцидента и от полицията призовават да не се правят спекулации.
Разследването в момента е на ранен етап и молят за съдействието на обществеността.
Полицията иска да разговаря с „всеки, който е пътувал по магистралата и може да е бил свидетел на катастрофата, или има запис на сблъсъка“.
