Мъж загина при катастрофа, след като е шофирал в грешна посока на магистрала между Ланкашир и Голям Манчестър.

Полицията в Ланкашир съобщи, че колата на мъжа се е сблъскала с друг автомобил в неделя вечерта.

Говорителка на полицията заяви, че служителите са получили сигнал за автомобил, движещ се в грешна посока, пише Би Би Си.

„Минути по-късно получихме сигнал за сблъсък между две коли близо до линиите на Чарнок Ричард на южното платно“, казват от полицията.

Шофьорът на едната кола – мъж на 50 години, е загинал на място. Шофьорът на другата кола и пътник в нея – мъже на около 40 години, са откарани в болница със сериозни наранявания.

Тече разследване за инцидента и от полицията призовават да не се правят спекулации.

Разследването в момента е на ранен етап и молят за съдействието на обществеността.

Полицията иска да разговаря с „всеки, който е пътувал по магистралата и може да е бил свидетел на катастрофата, или има запис на сблъсъка“.

