Мъж загина, след като джетът му се разби в лодка в морето на Бахамите, пише ABC news. Инцидентът се е случил в неделя около 11:30 ч.

Жертвата е намерена безчувствена с видими наранявания. Спешни медици са отишли на мястото на инцидента, но за съжаления само са констатирали смъртта на мъжа.

От август 2024 г. насам най-малко четирима са били хоспитализирани с наранявания от инциденти с джет на Бахамите, включително двама души, които са се нуждаели от спешна евакуация в Съединените щати поради нараняванията си.

През април 2025 г. посолството на САЩ на Бахамите издаде предупреждение за сигурност и започна да информира американските граждани за рисковете от наемането на джет ски на Бахамите, като заяви, че това трябва да се избягва напълно от американските граждани.

На служителите на правителството на САЩ, работещи на Бахамите, също е забранено да наемат и използват джетове на островите Ню Провидънс и Парадайз.

Разследването на смъртта на американския гражданин в неделя все още продължава, съобщи полицията.

