Мъж уби непълнолетната си приятелка след скандал в кафене

Той излъгал, че е на сватба в кампуса, където тя работи

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:43 ч. 01.09.2025 г.

Мъж на 20 години застреля 15-годишната си приятелка на работното ѝ място в кампуса на университета „Богазичи“ в Истанбул, след което се самоуби, съобщи „Си Ен Ен Тюрк“.

Пиянска свада завърши със смърт, мъж удуши съседа си в Тръстеник

По информация на турската полиция инцидентът се е случил тази събота около 19:30 ч. местно време, като 20-годишният мъж е пуснат от охраната на кампуса, без да бъде проверен.

Той казва, че отива на сватбено тържество, провеждащо се в кафене на територията на университетския кампус.

Малко след това той намира кафенето на 15-годишната си бивша приятелка. Там между тях възниква скандал, мъжът вади пистолет и я прострелва смъртоносно.

21-годишният мъж, опитал да запали баща си в с. Сушица, остава в ареста

Непосредствено след убийството мъжът се самоубива, прострелвайки се в главата.

По информация на „Си Ен Ен Тюрк“ 20-годишният мъж, който е имал 24 регистрирани криминални проявления, проследява приятелката си чрез сигнала от телефона ѝ.

Това се случва след тяхната раздяла и записаването ѝ в ново училище.

