Мъж на 20 години застреля 15-годишната си приятелка на работното ѝ място в кампуса на университета „Богазичи“ в Истанбул, след което се самоуби, съобщи „Си Ен Ен Тюрк“.
По информация на турската полиция инцидентът се е случил тази събота около 19:30 ч. местно време, като 20-годишният мъж е пуснат от охраната на кампуса, без да бъде проверен.
Той казва, че отива на сватбено тържество, провеждащо се в кафене на територията на университетския кампус.
Малко след това той намира кафенето на 15-годишната си бивша приятелка. Там между тях възниква скандал, мъжът вади пистолет и я прострелва смъртоносно.
Непосредствено след убийството мъжът се самоубива, прострелвайки се в главата.
По информация на „Си Ен Ен Тюрк“ 20-годишният мъж, който е имал 24 регистрирани криминални проявления, проследява приятелката си чрез сигнала от телефона ѝ.
Това се случва след тяхната раздяла и записаването ѝ в ново училище.
