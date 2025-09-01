Пиянска свада завърши със смърт, мъж удуши съседа си в Тръстеник

Мъж на 43 години е убит от съседа си – 44-годишен, в русенското село Тръстеник, съобщи на брифинг заместник окръжният прокурор и говорител на Окръжната прокуратура в Русе Мирослав Маринов. Престъплението е извършено на 26 август вечерта. Тялото на мъжа било открито на следващия ден, когато постъпил сигнал в полицията.

При първоначалният оглед не са установени данни за умишлено умъртвяване, но при назначената аутопсия станало ясно, че починалият е удушен и със счупвания на гръдния кош, каза директорът на Областната дирекция на МВР - Русе ст. комисар Николай Кожухаров, цитиран от БТА.

Веднага е започнало разследване като престъплението е разкрито в ранните часове на 30 август, събота. „Арестуваният е известен на органите на реда със своята агресия и редовната употреба на алкохол“, каза Кожухаров. По думите му двамата мъже не работели на трудови договори. Те били в приятелски взаимоотношения.

Наблюдаващият прокурор Иво Георгиев каза, че по случая са назначени много експертизи, като в кръвта на жертвата са установени над 4 промила алкохол. Не се знае дали скандалът е възникнал заради пари, посочи още Георгиев.

За престъплението законът предвижда от 10 до 20 години затвор. Прокурор Георгиев каза, че утре прокуратурата ще поиска от съда обвиняемият да бъде задържан за постоянно в ареста.

