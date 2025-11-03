32-годишен мъж от Питърбъро е обвинен в 10 опита за убийство, едно престъпление по отношение на причиняване на телесна повреда и едно за притежание на остър предмет след нападението с нож в влак в Камбриджшър в събота, съобщават от British Transport Police.
Мъжът е идентифициран като Антъни Уилямс.
По-късно стана ясно, че той е обвинен и в друг опит за убийство и притежание на остър предмет във връзка с друг инцидент в събота сутринта в мрежата на DLR в Лондон.
При този инцидент, който е станал на станция Pontoon Dock в 00:46 часа, една жертва е получила наранявания по лицето след нападение с нож. Полицията по-късно идентифицира Уилямс като заподозрян.
