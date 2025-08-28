45-годишен мъж измисля добър план, за да промени живота си. През нощта той гребе с каяка си в езеро и се преобръща.

След това Райън Б. хвърля мобилния си телефон, портфейла и ключовете си във водата, стига до брега с надуваема лодка и потъва.

Семейният мъж от американския щат Уисконсин инсценира смъртта си при инцидента с лодката, защото иска да се измъкне. Просто да се измъкне. Да изчезне. А след това да започне нов живот с друга жена, в друга държава. Планът на Райън е добър – но не достатъчно добър. Бягството му завършва в затворническа килия.

Подобно на много други истории и историята на Райън Б. започва онлайн. Според съобщения в американските медии, това е мястото, където бащата на три деца се запознава с жена. Скоро той вече мечтае да започне нов живот с новата си любов - в щата Джорджия. И започва да се подготвя.

Превежда пари в чужбина, проучва как да се скрие и дори отменя вазектомия - процедура за стерилизиране, която му предстои.

Снимка: Wikideas1/wikipedia

След това, през август 2024 г., се случва предполагаемият фатален инцидент на езерото Грийн.

Райън бяга през съседната на САЩ страна Канада в Джорджия – за да бъде с любимата си. Опечаленото му семейство и обърканите водолази търсят тялото му повече от осем седмици - без успех.

Властите започват да изпитват съмнения и претърсват лаптопа му. С това идват и въпросите: Защо е изтрил историята на браузъра си? Защо е кандидатствал за нов паспорт? Разследващите са сигурни: Райън е все още жив.

Чрез телефонните номера и имейл адресите в лаптопа му, те откриват изчезналия мъж.

Той се завръща доброволно през декември 2024 г. в Уисконсин, където е съден за възпрепятстване на правосъдието.

„Той инсценира инцидента, „за да избяга от ежедневието си на съпруг и баща в Уисконсин“, казва прокурор Джерис ЛаСписа, цитирана от „Ню Йорк Таймс“.

На изслушването тази седмица Райън се извини: „Дълбоко съжалявам за това, което направих онази нощ, и за цялата болка, която причиних на семейството и приятелите си.“

Той обаче ще трябва да излежи 89 дни в затвора – броят на денонощията, в които е обявен за изчезнал. Ще трябва да плати и 30 000 долара - сума, изразходвана при издирването на „изчезналото“ му тяло.

