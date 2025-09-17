Видео е запечатало сблъсъка между разгневени мъже размахват мечове, ножове и метални пръти по време на сблъсък преддюнерджийница.

Седем мъже са заплашени от затвор заради сбиването, което избухна между две враждуващи семейни банди на оживена главна улица в град Нюпорт, Великобритания.

Мъжете и тийнейджър признаха участието си в масовия бой, при който са били използвани ножове, метални тръби и меч пред дюнерджийницата и магазин за хранителни стоки.

Четирима мъже бяха са били ранени в кървавата битка, а някои от обвиняемите се появиха в съда превързани, пише британското издание „Сън“.

Оживеният търговски път в центъра на Нюпорт, Гуент - само на кратко разстояние от главното полицейско управление на града - беше затворен за три часа след кървавата свада. Съдът изслуша, че „мащабното избухване на насилие“ е свързано с предполагаем спор между две семейства.

Воюващите членове на семейството, на възраст между 17 и 52 години, всички от Нюпорт, признаха обвинението в Кралския съд на Кардиф. Всички те са били с турски преводач в съда.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK