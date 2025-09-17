На ГКПП Дунав мост задържаха „муле“ с 55 000 лева от телефонна измама.

Съвместна операция на служители от Гранична полиция, Национална полиция и РУ–Пазарджик предотврати изнасянето на парите, добити чрез измама, съобщиха от полицията.

При проверка снощи на границата в посока Румъния, гранични полицаи засекли 41-годишен мъж от Дупница. У него били открити 55 000 лева. Той направил самопризнания, че сумата е взета чрез телефонна измама на възрастен мъж от Пазарджик.

Жертвата била 79-годишен мъж, който не бил подал сигнал в полицията, защото все още вярвал, че е предал парите в акция срещу измамници.

Измамникът е задържан първоначално за 24 часа, а след повдигане на обвинение – с постановление на прокуратурата за срок до 72 часа. Образувано е досъдебно производство, а работата по случая продължава.

