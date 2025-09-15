Държавният секретар на САЩ Марко Рубио посети Израел в неделя, докато израелската армия извършваше атаки върху северната част на Газа.
Преди пътуването си Рубио обяви, че ще търси отговори от израелските власти за възможен път напред в Газа след израелската атака срещу лидери на „Хамас“ в Катар миналата седмица.
Двудневното посещение също е знак за подкрепата на САЩ към Израел, особено преди очакваната спорна дискусия в ООН за признаване на Палестинска държава, срещу която израелският премиер Бенямин Нетаняху се противопоставя.
Въпреки гнева на президента Доналд Тръмп към Нетаняху за ударите в Доха без предварително уведомление, Рубио и Нетаняху заедно с техните съпруги посетиха Стената на плача и археологическите тунели в района.
„Посещението на Рубио е доказателство за силата и издръжливостта на израелско-американския алианс“, заяви Нетаняху.
По-рано Рубио и Тръмп се срещнаха с премиера на Катар за последствията от израелската операция, демонстрирайки усилията на администрацията да балансира отношенията между ключови съюзници в Близкия изток.
